Kosovo: elezioni parlamentari, Tirana si congratula con Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di centro sinistra Edi Rama è stato più conciso, limitandosi a congratularsi "con il Kosovo per il successo delle elezioni", con il leader del Vetevendosje Albin Kurti "per il risultato raggiunto" ed anche con Vjosa Osmani del Ldk. Rama si è congratulato anche con Kadri Veseli del Partito democratico del Kosovo (Pdk) "per aver riconosciuto il risultato" che lo vede passare all'opposizione. Da parte sua il leader dell'opposizione di centro destra albanese Lulzim Basha ha considerato le elezioni di ieri "l'apertura di una nuova pagina nel percorso democratico del Kosovo. I cittadini hanno votato per il cambiamento, affidando all'opposizione la guida verso la trasformazione economica e l'integrazione euro-atlantica. Il Kosovo ha testimoniato al mondo di essere una democrazia funzionale e di meritare, il prima possibile, di essere parte delle istituzioni e dei processi internazionali", ha sottolineato Basha. (Kop)