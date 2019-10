I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: Ldk non esclude coalizione di governo con Vetevendosje - La Lega democratica del Kosovo (Ldk) attende i risultati ufficiali del voto di ieri ma non esclude la possibilità di una coalizione di governo con il Movimento Vetevendosje. Lo ha detto il candidato primo ministro dell'Ldk Vjosa Osmani secondo quanto riferisce il quotidiano "Zeri". "Il vincitore non può essere dichiarato oggi in quanto bisogna aspettare che venga contato l'ultimo voto", ha dichiarato ieri sera Osmani indicando la necessità di attendere il conteggio finale dei voti prima di ufficializzare una posizione. Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha già annunciato la vittoria aggiungendo che oggi "busserà alla porta" dell'Ldk per avviare le procedure legate alla formazione del governo. (segue) (Res)