I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: presidente Vucic celebra vittoria Lista serba in nord Kosovo - La Lista serba, forza politica rappresentativa dei serbi in Kosovo, ha conseguito "la vittoria più convincente della sua storia" nei comuni a maggioranza serba: lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, commentando i risultati delle elezioni parlamentari anticipate che si sono tenute ieri in Kosovo. In una conferenza stampa tenuta ieri sera a Belgrado, Vucic ha precisato che la Lista serba ha ottenuto il 90 per cento dei voti in tutti i municipi a maggioranza serba. A Mitrovica nord, ha aggiunto il capo dello Stato serbo, il partito sostenuto da Belgrado ha conseguito il 98,07 per cento dei voti. Vucic ha infine detto che si tratta di una delle "vittorie a lui più care" perché ottenuta nelle condizioni "più difficili". Lo scorso 4 ottobre il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stato a colloquio con i candidati della Lista serba. Alla riunione era presente anche il direttore dell'Ufficio del governo per il Kosovo, Marko Djuric. (segue) (Res)