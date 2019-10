Kosovo: vittoria di Vetevendosje a elezioni parlamentari ma servirà accordo con Ldk (6)

- Nato come partito su posizioni fortemente nazionaliste, il Vetevendosje ha subito negli ultimi anni un processo di ammorbidimento di alcune delle sue posizioni più radicali. Tale processo potrebbe continuare nel caso di formazione di un nuovo governo, considerando anche che la comunità internazionale auspica la formazione di un governo che abolisca i dazi del 100 per cento imposti dal governo Haradinaj sull’importazione di prodotti serbi in modo da riattivare il dialogo tra Pristina e Belgrado. L'ammorbidimento delle posizioni più radicali del Vetevendosje appare per certi aspetti come una naturale evoluzione alla luce di un'alleanza con l'Ldk e, inoltre, potrebbe convenire anche partito di Kurti per sancire un'ulteriore sconfitta per il Pdk e per il presidente Thaci. (segue) (Kop)