Kosovo: leader Pdk Veseli, "passeremo all'opposizione"

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) accetta il verdetto delle urne ed andrà all'opposizione: lo ha ammesso il leader dello schieramento vicino al presidente kosovaro Hashim Thaci, Kadri Veseli, riconoscendo che nonostante "il duro lavoro per vincere le elezioni, non siamo riusciti a vincere". "I cittadini hanno dato il loro verdetto e lo accettiamo. Il Pdk passerà all'opposizione, ma continueremo a servire la nazione e lo Stato", ha dichiarato Veseli. Anche il premier dimissionario Ramush Haradinaj, candidato primo ministro della coalizione tra Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Partito socialdemocratico (Psd), ha commentato il voto di ieri evidenziando che il Kosovo ha dimostrato maturità politica. "Quello che è più importante è che il mandato è sempre sicuro quanto viene ridato ai cittadini, specialmente in tempi di pressioni politiche sul nostro paese", ha dichiarato Haradinaj sottolineando anche l'importanza della partecipazione molto elevata al voto. (segue) (Kop)