Kosovo: capo missione osservatori elettorali Ue, procedure di voto si stanno svolgendo regolarmente

- Le procedure di voto stanno andando avanti regolarmente in Kosovo: lo ha detto il capo della missione di osservazione elettorale dell'Ue nel paese balcanico, Viola von Cramon-Taubadel, dopo aver visitato alcuni seggi nella capitale Pristina. Nonostante alcuni indicenti minori, ha proseguito, le procedure di voto di questa mattina sono state regolari. Parlando dalla facoltà di filologia dell'università di Pristina, il capo della missione elettorale ha precisato che continuano le attività degli osservatori dell'Ue in vari seggi nel paese. "Abbiamo registrato alcuni incidenti minori, ma generalmente le procedure, da quanto abbiamo osservato, si sono svolte senza problemi", ha detto parlando di 58 squadre impiegate nel terreno. Per quanto riguarda il dato dell'affluenza, la Commissione elettorale centrale kosovara ha fatto sapere che alle ore 11 si è attestata al 10 per cento, in lieve aumento rispetto alle elezioni del 2017. (Kop)