Serbia-Turchia: Erdogan, accordo su Kosovo è di vitale importanza per i Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento di un accordo sulla questione kosovara "è di vitale importanza" per la pace e la stabilità nei Balcani: lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un'intervista concessa al quotidiano serbo "Politika" in occasione dell'avvio della sua visita ufficiale in Serbia. "Sosteniamo il proseguimento del processo di dialogo fra Belgrado e Pristina e il raggiungimento di un accordo duraturo e onnicomprensivo fondato sulla libera volontà e il consenso di entrambe le parti", ha detto ancora Erdogan aggiungendo che Ankara è pronta a sostenere in ogni modo il raggiungimento di una soluzione. Il presidente turco ha infine dichiarato che il suo paese sostiene gli sforzi della Serbia nella strada dello sviluppo economico e dell'adesione all'Unione europea. (segue) (Seb)