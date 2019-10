Kosovo: urne aperte per le elezioni anticipate, Ldk e Vetevendosje tra i favoriti

- Urne aperte oggi in Kosovo per le quarte elezioni parlamentari anticipate dalla dichiarazione d’indipendenza del 2008. Sono 1,7 milioni i cittadini kosovari chiamati ad eleggere il nuovo parlamento di Pristina, sulla base di un voto tra le 25 le liste in corsa per queste elezioni. La soglia per entrare in parlamento è fissata al 5 per cento; i partiti albanesi si contendono 100 seggi in palio, considerando che i restanti 20 sono tradizionalmente riservati alle minoranze (10 spettano ai serbi). Il Kosovo non è nuovo ad elezioni anticipate, considerando che nessun governo dal 2008 è riuscito a concludere un’intera legislatura. I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 19. Le elezioni anticipate di questa domenica sono state determinate dalle dimissioni annunciate il 19 luglio dal premier Ramush Haradinaj, convocato a L’Aja dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). (segue) (Kop)