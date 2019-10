Kosovo: Mitrovica Nord, fermate due persone che hanno permesso voto senza documenti necessari (2)

- Il voto per le elezioni parlamentari anticipate del 6 ottobre in Kosovo è possibile solo con il passaporto kosovaro, ha precisato nei giorni scorsi il portavoce della commissione elettorale centrale, Valmir Elezi. La precisazione avviene dopo che il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha accusato le autorità di Pristina di "discriminare i serbi" durante la campagna elettorale. "Invito tutti i serbo kosovari che sono nelle liste ad utilizzare il loro diritto di voto, a prescindere da quello che è il tipo di documenti che possiedono", ha dichiarato Djuric. "La decisione della commissione elettorale centrale è molto chiara", ha risposto il portavoce kosovaro. "Per votare il 6 ottobre, gli elettori devono avere con loro, per l'identificazione, i seguenti documenti: Carta d'identità valida; passaporto valido; documento di viaggio valido; patente valida. Questa decisione va applicata ad ogni componente dei seggi e ad ogni commissione elettorale in tutti i comuni della Repubblica del Kosovo", ha dichiarato Elezi. (Kop)