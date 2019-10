Kosovo: elezioni parlamentari, exit poll danno testa a testa tra Vetevendosje e Ldk

- Si sono chiuse le urne per le elezioni parlamentari anticipate di oggi in Kosovo. Secondo i primi exit poll diffusi dalla stampa di Pristina, il primo posto sarebbe conteso tra il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk), entrambi attorno al 28 per cento dei consensi. Un sondaggio diffuso dall'emittente "Rtk" indica il Vetevendosje primo al 28,1 per cento, l'Ldk subito dopo al 27,9 per cento; terzo il Partito democratico del Kosovo (Pdk) al 25,8 per cento; la coalizione tra Alleanza per il futuro del Kosovo e Partito socialdemocratico (Aak-Psd) sarebbe quarta al 12,3 per cento; a seguire l'altra coalizione, tra Iniziativa civica per il Kosovo e Alleanza per il nuovo Kosovo (Nisma-Akr), al 5,8 per cento, che supererebbe di poco la soglia del 5 per cento per l'ingresso in parlamento. Un altro sondaggio dà il Vetevendosje e Ldk appaiati al primo posto con il 30 per cento dei voti; il Pdk sarebbe terzo attorno al 22 per cento dei consensi.(Kop)