Kosovo: spoglio in corso elezioni parlamentari, partito Ldk primo al 25,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito all'opposizione nell'ultima legislatura, è in testa con il 25,3 per cento dei consensi: è quanto emerge mentre il processo di spoglio delle schede delle elezioni parlamentari anticipate di oggi in Kosovo ha raggiunto il 25,5 per cento. Secondo sarebbe il Partito democratico del Kosovo (Pdk) dell'ex presidente del parlamento Kadri Veseli, al 22,6 per cento. Terzo posto per il Movimento Vetevendosje, che otterrebbe il 22,5 per cento dei consensi. La coalizione tra il partito del premier dimissionario Ramush Haradinaj, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), e Partito socialdemocratico (Psd) si attesta al 13,5 per cento. Ultimi partiti a superare la soglia di sbarramento del 5 per cento per l'ingresso nel parlamento di Pristina sono Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) con il 5,4 per cento. L'Ldk ha candidato come primo ministro Vjosa Osmani, ex presidente della Commissione esteri del parlamento kosovaro, che potrebbe essere la prima donna primo ministro del paese balcanico. (Kop)