Kosovo: Ldk non esclude coalizione di governo con Vetevendosje (2)

- Il partito nazionalista kosovaro di sinistra Vetevendosje si è aggiudicato la vittoria alle elezioni parlamentari anticipate svoltesi ieri nel paese balcanico. Dopo il conteggio dell’82 per cento delle schede elettorali, Vetevendosje ha ottenuto il 26 per cento dei consensi, mentre la Lega democratica del Kosovo si attesta al 25 per cento. Resta più staccato, intorno al 21 per cento, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) che ha retto la coalizione al governo negli ultimi anni. In più di un’occasione Vetevendosje e l’Ldk hanno annunciato durante la campagna elettorale che avrebbero potuto formare una coalizione dopo il voto: tuttavia, se questi dati verranno confermati, per garantire maggiore stabilità a un futuro esecutivo potrebbe servire il sostegno di un altro partito o delle minoranze rappresentante in parlamento che insieme detengono 20 seggi. (Kop)