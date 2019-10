Filippine: Duterte annuncia di essere affetto da malattia neuromuscolare cronica (4)

- Duterte si è trattenuto in Russia sino al 5 ottobre, per prendere parte ad un incontro del Club di discussione di Valdai e incontrare il suo omologo, Vladimir Putin. Duterte è stato intervenuto alla seduta plenaria del Club di Valdai che si è riunito a Sochi il 3 ottobre. Il presidente filippino ha illustrato gli aspetti principali della politica estera delle Filippine e le sue posizioni in termini di stabilità globale. Duterte e Putin hanno tenuto un vertice, al termine del quale sono stati firmati alcuni documenti bilaterali nei settori della sanità, della ricerca e della cultura. (Fim)