Hong Kong: Ad Lam, governo promette massima risolutezza per porre fine a violenze (2)

- Le autorità di Hong Kong hanno assunto poteri emergenziali a partire dal 4 ottobre scorso, per far fronte alle manifestazioni antigovernative sempre più violente in atto nella ex colonia britannica. Secondo informazioni diffuse dai media locali nel pomeriggio di ieri, il Consiglio esecutivo – principale organo decisionale della regione amministrativa speciale. I manifestanti che hanno ingaggiato scontri con le forze dell'ordine e danneggiato proprietà pubbliche nelle scorse settimane sono soliti indossare occhiali, elmetti e maschere antigas industriali per proteggersi e celare la loro identità. Organizzazioni pro-governative chiedono da settimane l'introduzione di misure emergenziali per arginare le violenze e agevolare l'identificazione dei manifestanti facinorosi. (segue) (Cip)