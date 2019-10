Hong Kong: Ad Lam, governo promette massima risolutezza per porre fine a violenze (3)

- La Cina condanna la violenza, sostiene il governo e la polizia di Hong Kong nel "punire severamente gli elementi violenti illegali". Lo riferisce l'ufficio di collegamento cinese a Hong Kong. "Questi radicali si comportano in modo vile", si legge nella nota, che denuncia la distruzione di uno dei suoi edifici da parte di "militanti estremisti". "Condanniamo fermamente e sosteniamo il governo di Hong Kong e la polizia nel punire severamente gli elementi violenti illegali in conformità con la legge", prosegue la nota, riferendosi allo status di Hong Kong come regione amministrativa speciale della Cina. (segue) (Cip)