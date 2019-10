Hong Kong: Ad Lam, governo promette massima risolutezza per porre fine a violenze (4)

- Il forte acquazzone di oggi non ha impedito a migliaia di persone di Hong Kong di scendere in piazza contro il divieto di indossare maschere durante le manifestazioni. Molti manifestanti sono scesi in piazza indossando maschere chirurgiche o usando altri oggetti come asciugamani o maschere da festa per coprirsi il viso, nonostante il divieto entrato in vigore da ieri. (segue) (Cip)