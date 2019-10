Hong Kong: Ad Lam, governo promette massima risolutezza per porre fine a violenze (5)

- Il divieto di indossare maschere a Hong Kong non ridurrà la libertà di espressione e di manifestazione pacifica: lo ha detto oggi Matthew Cheung, segretario capo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Venerdì il governo di Hong Kong ha disposto una legge di emergenza per mettere in atto un regolamento anti-maschera come deterrente per i manifestanti, la maggior parte dei quali ha usato maschere per nascondere la propria identità nei disordini che durano da mesi. Nel suo blog, Cheung ha affermato che la mossa ha lo scopo di dissuadere gli atti violenti commessi da rivoltosi mascherati e di aiutare la polizia nelle loro indagini. (Cip)