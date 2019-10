Usa-Ucraina: presidente Zelensky nega di aver subito pressioni da Trump

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha negato di essere mai stato sottoposto a pressioni indebite da parte dell’omologo statunitense, Donald Trump, per indagare sugli affari dell’ex vicepresidente Usa, Joe Bidem e del figlio Huter. “Non sono mai stato sottoposto a pressioni, né mi sono state imposte condizioni” come l’organizzazione di un summit con Trump e l’invio di aiuti militari”, ah detto Zalensky ieri, nel corso di una intervista all’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. Il presidente ucraino ha sottolineato che la Costituzione non gli attribuisce l’autorità di ordinare indagini, tanto meno a carico di cittadini stranieri come Biden, candidato alle primarie presidenziali del Partito democratico Usa. I procuratori ucraini, ha aggiunto Zelensky, gestiranno in autonomia qualunque richiesta di cooperazione alle indagini che giunga dai loro colleghi statunitensi “in accordo con la legge”. (segue) (Git)