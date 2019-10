Usa-Ucraina: presidente Zelensky nega di aver subito pressioni da Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’intervista, il presidente ucraino ha confermato la versione fornita da Trump in merito alla telefonata dello scorso luglio tra i due leader, oggetto di una indagine per impeachment da parte della maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti Usa. Durante la conversazione tra i due leader, ha detto a “Kyodo” il presidente ucraino, Trump si era limitato a riferire che i procuratori Usa chiedevano aiuto per far luce sulla questione, richiesta cui Kiev può decidere di rispondere istituendo un comitato investigativo congiunto. In particolare, Zelensky ha smentito con decisione le ricostruzioni di media e parlamentari statunitensi, secondo cui la richiesta di Trump era parte di un “quid pro quo”, un ricatto in cambio di un invito alla Casa Bianca o dello sblocco di aiuti militari all’Ucraina. (Git)