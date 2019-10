Giappone-Corea del Nord: collisione tra imbarcazioni nel Mar del Giappone

- Una nave da pattugliamento giapponese e un grande peschereccio nordcoreano si sono scontrati nel Mar del Giappone alle ore 9.10 di questa mattina, causando gravi danni al peschereccio. Lo ha reso noto la Guardia costiera del Giappone, secondo cui il pattugliatore si è attivato per recuperare 20 membri dell’equipaggio del peschereccio nordcoreano finiti fuori bordo a causa dell’urto. L’incidente è avvenuto circa 220 miglia a nord-ovest della Penisola di Noto, nel Giappone centrale. La Guardia costiera giapponese non si è ancora espressa in merito alle cause dell’incidente, ma ha precisato che al momento non si hanno notizie di vittime o feriti. Il pattugliatore giapponese era parte della dotazione dell’agenzia giapponese per il controllo della pesca. Il direttore dell’agenzia, Satoshi Kuwahara, ha dichiarato che le navi giapponesi inviano messaggi luminosi e impiegano cannoni ad acqua contro le navi che entrano illegalmente nelle acque del Giappone. La collisione di questa mattina sarebbe avvenuta mentre la nave giapponese inviava tali avvertimenti al peschereccio nordcoreano. (segue) (Git)