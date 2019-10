Giappone-Corea del Nord: collisione tra imbarcazioni nel Mar del Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore nordcoreano per la normalizzazione delle relazioni con il Giappone, Song Il-ho, ha dichiarato il mese scorso a una delegazione giapponese in visita a Pyongyang che le relazioni tra i due paesi “anziché normalizzarsi, sono andate di male in peggio”. La delegazione giapponese era guidata da Shingo Kanemaru, secondo figlio di Shin Kanemaru, che negli anni Novanta si è speso per lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra Tokyo e Pyongyang. Il mese scorso il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha ribadito la volontà di incontrare personalmente il leader nordcoreano, Kim Jong-un, senza alcuna precondizione. Le parole di Song suggeriscono però che Pyongyang non abbia intenzione di organizzare tale incontro nel prossimo futuro. L’ambasciatore nordcoreano ha aggiunto che Pyongyang “compirà sforzi costanti per sviluppare relazioni amichevoli con chiunque, nel mondo e in Giappone, rispetti l’autonomia del paese”. (Git)