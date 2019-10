Hong Kong: sessione ordinaria Consiglio legislativo si terrà il 16 ottobre (2)

- Lam ha annunciato il mese scorso quattro azioni per trovare una via d'uscita dall'impasse per Hong Kong, incluso lo spostamento di una mozione per ritirare gli emendamenti proposti all'ordinanza sui criminali fuggitivi e all'assistenza giudiziaria in materia penale quando riprende il Consiglio legislativo. Le azioni includono anche il pieno sostegno del lavoro dell'Independent Police Complaints Council (Ipcc) - un organo civile del governo di Hong Kong, parte del sistema a due livelli con cui la forza di polizia di Hong Kong indaga sui reclami del pubblico contro i suoi membri - il raggiungimento della comunità per avviare un dialogo diretto e l'invito di leader della comunità, professionisti e accademici a esaminare in modo indipendente i profondi problemi della società e a consigliare il Governo sulla ricerca di soluzioni. (Cip)