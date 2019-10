Cina: mercato strumenti di finanziamento del debito supera i 1.500 miliardi di dollari (2)

- Per migliorare e completare continuamente il sistema di riduzione della povertà, la Cina ha emesso cinque obbligazioni di riduzione della povertà per un valore di 7,25 miliardi di yuan (1,01 miliardi di dollari) nella prima metà del 2019. A giugno erano state emesse 30 fatture cumulative di 34,5 miliardi di yuan (4,82 miliardi di dollari). Le proposte di riduzione della povertà sono utilizzate principalmente per lo sviluppo industriale e la costruzione di infrastrutture in aree colpite dalla povertà. A giugno, 61 società avevano registrato strumenti di finanziamento del debito verde per 131,49 miliardi di yuan (18,39 miliardi di dollari), mentre erano stati emessi strumenti per un totale di 62,62 miliardi di yuan (8,76 miliardi di dollari), ha affermato la Nafmii. (Cip)