Corea del Sud: Seul è la potenza esportatrice in maggiore difficoltà

- La Corea del Sud è il paese che ha registrato il calo delle esportazioni più marcato tra i dieci maggiori esportatori del globo. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che cita i dati mensili pubblicati dall’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). La contrazione dell’export sudcoreano è stata particolarmente marcata nel mese di luglio, in parte a causa del calo del volume delle esportazioni e dei prezzi di semiconduttori e prodotti petroliferi. Le esportazioni verso la Cina, in particolare, hanno subito un calo del 16,6 per cento su base mensile. Secondo i dati dell’Omc, il volume complessivo delle esportazioni della quarta economia asiatica è ammontato a luglio a 317,3 miliardi di dollari, in calo dell’8,94 per cento su base annua. Il calo è il peggiore in termini percentuali tra i 10 maggiori esportatori del Globo, che includono Cina, Usa, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Corea del Sud, Francia, Hong Kong, Italia e Regno Unito. (segue) (Git)