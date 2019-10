Corea del Sud: Seul è la potenza esportatrice in maggiore difficoltà (2)

- Le esportazioni della Corea del Sud sono calate dell’11,7 per cento su base annua a settembre, registrando la decima contrazione mensile consecutiva, secondo i dati ufficiali presentati da Seul nella giornata di oggi. L’export sudcoreano continua a scontare gli effetti del calo dei prezzi globali dei semiconduttori e del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, primi partner commerciali del paese asiatico. Le spedizioni di merci in uscita dal paese sono ammontate a settembre a 44,7 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 50,6 miliardi di dollari di settembre 2018, secondo i dati del ministero del Commercio, dell’industria e dell’energia. Le importazioni sudcoreane sono calate il mese scorso del 5,6 per cento, a 38,7 miliardi di dollari. L’attivo della bilancia commerciale sudcoreana è dunque ammontato a 5,97 miliardi di dollari. (segue) (Git)