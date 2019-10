Corea del Sud: Seul è la potenza esportatrice in maggiore difficoltà (3)

- L’output industriale della Corea del Sud è aumentato per il secondo mese consecutivo ad agosto, grazie al contributo del settore dei servizi. Lo certificano i dati pubblicati dal governo sudcoreano nella giornata di oggi, 30 settembre. Secondo l’agenzia statistica ufficiale di sudcoreana, la produzione industriale complessiva del paese è aumentata dello 0,5 per cento ad agosto rispetto al mese precedente. La produzione di miniere, manifatturiero, gas ed elettricità è calata dell’1,4 per cento su base mensile, soprattutto a causa del minore output di automobili. Ha compensato l’output del settore dei servizi, in crescita dell’1,2 per cento, in parte per merito delle maggiori vendite di auto. Le vendite al dettaglio sono aumentate ad agosto del 3,9 per cento su base mensile, la crescita più sostenuta da gennaio 2011. (segue) (Git)