Corea del Sud: Seul è la potenza esportatrice in maggiore difficoltà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud intende destinare 1070 miliardi di won (891 milioni di dollari) al sostegno dell’export nazionale il prossimo anno, nel tentativo di far fronte agli effetti delle frizioni commerciali che stanno danneggiando la crescita dl paese. E’ la prima volta che il paese destina una cifra superiore a mille miliardi di won alla promozione dell’export e alla diversificazione dei mercati esteri, come sottolineato dal ministero del Commercio, degli investimenti e dell’energia sudcoreano. Il paese intende anche fornire altri 3.700 miliardi di won al fondo per l’assicurazione commerciale a sostegno degli esportatori, ha aggiunto il ministero. Ad agosto le esportazioni sudcoreane sono crollate del 13,6 per cento su base annua, segnando la nona contrazione mensile consecutiva a causa della stagnazione del mercato dei semiconduttori e della debolezza della domanda cinese. (segue) (Git)