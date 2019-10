Cina: turisti cinesi hanno speso 127,5 miliardi di dollari all'estero

- I turisti cinesi hanno speso 127,5 miliardi di dollari all'estero nella prima metà del 2019, secondo un rapporto pubblicato dall'Amministrazione statale dei cambi (Safe). L'Asia è stata principale destinataria dei consumi dei turisti cinesi, con il 54 per cento del totale. Le Americhe figurano al secondo posto, con una percentuale pari al 24 per cento, seguite dall'Europa con il 13 per cento. I consumi dei turisti cinesi stanno aumentando soprattutto nei mercati emergenti lungo la Nuova via della seta (Bri). Nella prima metà del 2019, i residenti cinesi hanno speso un totale di 14,9 miliardi di dollari nei paesi Bri, secondo i dati forniti dalla Safe. (segue) (Cip)