Cina: turisti cinesi hanno speso 127,5 miliardi di dollari all'estero (2)

- In termini di metodi di pagamento, quello mobile ha visto raddoppiare il suo volume nei primi sei mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le carte bancarie sono rimaste la principale forma di pagamento. Lo shopping si è confermato una componente principale del consumo turistico. Nel primo semestre, la spesa in uscita dei residenti cinesi per lo shopping è rimasta invariata rispetto al 2018: ciò riflette i miglioramenti nell'ambiente commerciale interno, afferma il rapporto. Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, il numero di viaggiatori globali supererà 1,8 miliardi entro il 2030. La Cina è considerata il mercato turistico in più rapida crescita al mondo e svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo del settore. (Cip)