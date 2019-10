Business news: Argentina, Corte suprema dichiara incostituzionalità decreti anti-crisi del governo

- La Corte suprema argentina ha dichiarato l'incostituzionalità di due decreti emanati recentemente dal governo in materia fiscale. Il massimo tribunale ha accolto in questo modo il ricorso presentato da diversi Stati provinciali che si erano visti pregiudicati dal pacchetto di misure anticrisi varato dall'esecutivo, che prevedeva una riduzione significativa della tassa sul reddito e la cancellazione dell'Iva su determinati prodotti. Il gettito di entrambe queste tasse per legge deve essere condiviso con le province, che in questo modo vedevano significativamente ridotte le risorse fiscali trasferite da parte dello Stato nazionale. Fondamento principale della sentenza è quello che fa riferimento appunto alla legge che stabilisce che qualsiasi modifica al regime di "condivisione" ("coparticipacion") dev'essere approvata dal parlamento. La riduzione di risorse fiscali alle province secondo la Corte suprema metterebbe quindi "a rischio il normale funzionamento delle istituzioni locali". (Res)