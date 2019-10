Business news: Brasile, Istituto statistica, produzione industriale in aumento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha annunciato che nel mese di agosto la produzione industriale nazionale ha registrato un incremento pari allo 0,8 per cento rispetto a luglio. “Si tratta della crescita più intensa mai registrato da giugno dello scorso anno, che interrompe un calo durato oltre tre mesi”, ha dichiarato il responsabile della ricerca, André Macedo. Stando alle sue affermazioni, tuttavia, il settore ha mostrato un calo complessivo pari all’1,7 per cento nei primi nove mesi dell’anno, a dispetto delle variazioni positive in termini di produzione. Macedo ha anche sottolineato che, per quanto riguarda i livelli produttivi, l’industria nazionale opera a circa il 17,3 per cento al di sotto del picco raggiunto nel maggio del 2011. Dai dati diffusi dall’Ibge emerge quindi che, a dispetto della ripresa in termini di crescita, i ritmi restano comunque più lenti rispetto allo scorso anno, tanto da mostrare un calo del 2,3 per cento rispetto all’agosto del 2018. "Il risultato di questo mese non è in grado di cancellare le perdite accumulate nell'anno e, soprattutto, non significa anche che il settore industriale stia iniziando una traiettoria di crescita, perché il massimo di agosto è concentrato in poche attività", ha affermato Macedo. (Res)