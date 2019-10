Tunisia: seggi chiusi, attesa bassa affluenza al voto

- L’affluenza alle urne nelle elezioni legislative tenute oggi in Tunisia potrebbe essere inferiore del previsto. I seggi sono stati chiusi alle ore 18:00 e il prossimo aggiornamento dell’Istanza elettorale indipendente delle elezioni (Isie) verrà dato alle ore 21:00. Secondo l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, l’affluenza registrata nella provincia nordorientale di Nabeul a urne chiuse è stata del 41 per cento, in calo rispetto al 55 per cento del primo turno delle elezioni presidenziali dello scorso 15 settembre. Se questa tendenza dovesse essere confermata anche al livello nazionale, si prospetta un forte calo rispetto dell’affluenza soprattutto rispetto al 69 per cento delle elezioni legislative del 2014. Quest’ultimo paragone, tuttavia, non tiene conto dell’aumento degli iscritti nei registri elettorali, passati dai 5.236.244 del 2014 ai 7.074.566 di oggi. Per comprendere meglio l’entità della partecipazione alle urne bisogna guardare al dato secco: cinque anni fa si recarono alle urne 3.465.184 tunisini, mentre secondo le stime dell’Isie la partecipazione di oggi potrebbe non arrivare a 3 milioni di individui. (Tut)