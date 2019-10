Innovazione: a Napoli i progetti vincitori della quarta edizione dell'Hacknight @Museum (3)

- Una grande occasione per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro perché hanno l’opportunità di entrare in contatto diretto con le imprese. A loro volta le aziende hanno modo di conoscere e valutare il talento di questi ragazzi. Anche quest’anno The Big Hack è stato un successo con il record di challenge proposte e grande partecipazione. Siamo già pronti per la prossima edizione". "L’hackathon – racconta Giorgio Ventre, direttore dell’Apple Developer Academy e del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II - è tornato assieme alla prorompente energia dei giovani che cooperano per trovare soluzioni alle sfide di grandi aziende. Una metodologia che abbiamo consolidato in questi anni di Apple Developer Academy, strategica per il nostro ateneo nella promozione della creazione di impresa e nel trasferimento tecnologico". L’iniziativa è co-finanziata dall’Unione Europea e realizzata nell’ambito del Por Fesr 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 – Ricerca e Innovazione. The Big Hack - HackNight@Museum è la tappa esclusiva di avvicinamento alla settima edizione di "Maker Faire Rome - The European Edition", evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, che sisvolgerà nella Capitale dal 18 al 20 ottobre presso la Fiera di Roma. (Rer)