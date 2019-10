Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Isabella Rossellini visitano l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine tv Roberto Rossellini.Via della Vasca Navale, 58 (ore 12:30)VARIE- Al via su sicurezza e salute sul lavoro: “Settimane della Sicurezza” XIII edizione. Partecipa il presidente di Unindustria Frosinone Giovanni Turriziani.Asl di Frosinone, via Armando Fabi (ore 9)- Conferenza stampa di presentazione della Terza edizione della Vendemmia di Roma, l'evento più esclusivo della Capitale che coniuga le migliori cantine italiane ed internazionali con i più importanti global luxury brand ospitando, nel distretto del lusso del centro storico di Roma, iniziative e format dedicati al fashion, alla gastronomia e all’ospitalità alberghiera di alta gamma.Associazione Civita di Roma, piazza Venezia 11 (ore 11) (segue) (Rer)