Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Presentazione dei voli invernali Roma - Toronto di Air Transat.Madeiterraneo Terrace Restaurant - La Rinascente, via del Tritone 61 (ore 11:15)- Al via la terza edizione del Forum Economico di Eurochambres, l'associazione che rappresenta la rete delle 1.700 Camere di commercio, presenti in 43 Paesi europei, alla quale fanno riferimento oltre 20 milioni di imprese. Apriranno i lavori il presidente di Eurochambres, Christoph Leitl, e il vice presidente vicario di Unioncamere, Andrea Prete. Seguiranno gli interventi del portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini, e del sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde. Grand Hotel Plaza, via del Corso, 126 (ore 14)- Il presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati terrà una lectio magistralis nell'ambito del corso di "Diritto delle assemblee elettive" del professor Giuseppe Consolo. Introduzione: Antonio Nuzzo, direttore dipartimento di Giurisprudenza Luiss. Lectio Magistralis: Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Intervento conclusivo: Giuseppe Consolo, professore di Diritto delle assemblee elettive Luiss.Luiss, via Parenzo 11 (ore 14:30)- Cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento dell’azienda Sogo Spa. Partecipano il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello ed il presidente di Unindustria Frosinone Giovani Turriziani.Frosinone, via Armando Vona (ore15) (Rer)