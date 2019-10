Business news: Brasile, saldo bilancia commerciale registra surplus per 2,32 miliardi di dollari a settembre

- Il ministero dell'Economia brasiliano rende noto che la bilancia commerciale del paese ha registrato un saldo positivo di 2,2 miliardi di dollari nel mese di settembre 2019. Nonostante il segno positivo, il surplus ha raggiunto un volume inferiore del 59,9 per cento rispetto a quello registrato nel mese di settembre. A causare il crollo, è stato il calo delle esportazioni di materie prime (beni primari negoziati a livello internazionale), principalmente petrolio e soia. Anche le importazioni sono diminuite. A settembre, il paese ha venduto beni per un valore di 18,7 miliardi di dollari all'estero, in calo del 11,6 per cento sulla base della media giornaliera rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, e ha importato beni per un valore di 16,4 miliardi di dollari, in calo dell'5,7 per cento rispetto allo scorso anno. Con il risultato di settembre, la bilancia commerciale accumula un surplus di 33,7 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno. Il valore è inferiore del 19,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Res)