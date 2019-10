Business news: America Latina, Moody's prevede "modesto deterioramento economico" nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense di Rating "Moody's" rende noto che la maggior parte dei paesi dell'America Latina avrà un "modesto deterioramento" della situazione economica nel 2020 e che il Brasile, insieme ad Argentina e Costa Rica, continuerà a presentare uno dei profili più deboli nella regione a causa dell'aumento del debito pubblico. Nel rapporto pubblicato il 1 ottobre, l'agenzia sottolinea che l'elevato debito e il costo in termini di interessi per il Brasile, così come per l'Argentina e il Costa Rica, continueranno a esercitare pressioni sul rating sovrano del paese. "I rischi possono diminuire in Brasile quando il governo riuscirà ad approvare le riforme per affrontare gli squilibri fiscali strutturali", si legge nel testo di Moody's. Per quanto riguarda l'Argentina, l'agenzia sostiene che la situazione economica del paese è "altamente vulnerabile agli shock e la traiettoria sarà influenzata dall'incertezza sulle politiche economiche del prossimo governo". (Res)