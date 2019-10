Business news: Argentina, governo rispetta decisione Corte suprema su incostituzionalità decreti anticrisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Mauricio Macri ha annunciato che rispetterà la recente decisione della Corte suprema circa l'incostituzionalità di due decreti anticrisi che puntavano a ridurre la pressione fiscale sottraendo risorse agli stati provinciali. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, German Garavano, che ha tuttavia chiarito che l'esecutivo cercherà di mantenere in vigore le misure adottate utilizzando risorse fiscali alternative. "Le misure verranno mantenute, vedremo in che modo agire", ha dichiarato Garavano in un'intervista televisiva. "Bisognerà vedere come interpretare la sentenza della Corte", ha aggiunto il ministro, che ha quindi sottolineato che risolvere la parte fiscale spetta "ai funzionari del ministero delle Finanze". "Il governo ha preso l'impegno di alleggerire la pressione fiscale e cercherà di rispettarlo", ha quindi concluso Garavano. (Res)