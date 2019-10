Tunisia: Karoui rivendica la vittoria del partito Qalb Tounes alle elezioni legislative

- Il magnate tunisino Nabil Karoui, presidente del partito Qalb Tounes (Cuore della Tunisia), ha rivendicato la vittoria della sua formazione politica alle elezioni legislative tenute oggi nel paese nordafricano. Un'ora dopo la chiusura dei seggi elettorali alle ore 18:00, Karauoi - candidato al ballottaggio delle elezioni presidenziali previste tra sette giorni, il 13 ottobre - ha diffuso una dichiarazione alla stampa dal carcere dove è detenuto dallo scorso 23 agosto per sospetta froda fiscale. “Dopo un lungo, eccezionale e complesso processo elettorale, vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti al popolo tunisino e agli elettori per la loro preziosa fiducia. Grazie a voi, annuncio la vittoria del partito Qalb Tounes, giunto davanti a tutti oggi alle elezioni legislative”, si legge nel comunicato. “Insieme abbiamo vinto per una Tunisia sovrana, civile e consapevole delle differenze, rivolta verso il domani, verso il futuro”, ha aggiunto il tycoon tunisino, proprietario dell’emittente televisiva “Nessma”. Pur senza fornire cifre, il politico e imprenditore tunisino ha detto che Qalb Tounes sarà il primo partito per numero di seggi all’interno della nuova Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino). (segue) (Tut)