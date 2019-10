Tunisia: Karoui rivendica la vittoria del partito Qalb Tounes alle elezioni legislative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla vostra scelta, ci avete dato la responsabilità di formare il prossimo governo", ha aggiunto Karoui. "Abbiamo una grande responsabilità”, ha aggiunto l’imprenditore, senza nascondere che “ci saranno molte difficoltà” nella formazione una maggioranza parlamentare. “Eppure ci inchiniamo davanti alla volontà popolare e ci assumeremo la nostra piena responsabilità in questo momento storico", ha aggiunto l’esponente della formazione politica tunisina. Karoui ha teso la mano alle forze e ai partiti democratici-progressisti e "alle personalità che desiderano salvare il paese". Il leader di Qalb Tounes ha detto che “i negoziati e le consultazioni inizieranno già stasera” coinvolgimento anche sindacati, imprenditori e società civile. Karoui era dato tra i favoriti al primo turno delle presidenziali dello scorso 15 settembre, grazie a un singolare mix di populismo, assistenzialismo e propaganda mediatica divulgata attraverso la sua emittente privata “Nessma”. Il rocambolesco arresto in autostrada il 23 agosto scorso per sospetta frode fiscale ha inficiato le possibilità di apparizione del tycoon tunisino, ma anche favorito la narrazione del benefattore che voleva scardinare il sistema e che è stato messo fuorigioco con un arresto "politico". (Tut)