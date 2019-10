Tunisia: elezioni legislative anche il partito islamico Ennahda rivendica la vittoria

- Anche il partito islamico tunisino Ennahda ha rivendicato la vittoria alle elezioni legislative tenute oggi nel paese nordafricano. Il portavoce del movimento politico musulmano, Imed Khemiri, ha dichiarato che, in base ai risultati preliminari e ai controlli incrociati del partito, Ennahda avrebbe vinto le elezioni. “In tutti i collegi elettorali, Ennahda è in vantaggio su tutti gli altri partiti e le liste indipendenti ", ha detto Khemiri, affermando che tra poche ore si terrà un nuovo briefing con la stampa per confermare queste informazioni. "Il risultato finale sarà annunciato dall’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie)", ha ricordato il portavoce del partito. In precedenza, anche il magnate tunisino Nabil Karoui, presidente del partito Qalb Tounes (Cuore della Tunisia), aveva rivendicato la vittoria della sua formazione politica. Un'ora dopo la chiusura dei seggi elettorali alle ore 18:00, Karauoi - candidato al ballottaggio delle elezioni presidenziali previste tra sette giorni, il 13 ottobre - ha diffuso una dichiarazione alla stampa dal carcere dove è detenuto dallo scorso 23 agosto per sospetta froda fiscale. “Dopo un lungo, eccezionale e complesso processo elettorale, vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti al popolo tunisino e agli elettori per la loro preziosa fiducia. Grazie a voi, annuncio la vittoria del partito Qalb Tounes, giunto davanti a tutti oggi alle elezioni legislative”, si legge nel comunicato. (Tut)