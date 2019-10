Business news: Bolivia, presidente Morales inaugura primo centro tecnologico del litio del paese

- Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha inaugurato il Centro tecnologico boliviano del litio nella città di Potosì e ha presentato il primo veicolo elettrico assemblato con componenti provenienti dalla fabbrica sperimentale di batterie di litio di La Palca. "Abbiamo ritenuto importante che il centro formativo fosse ubicato qui nella città di Potosì, si tratta di una struttura unica per la Bolivia e speriamo che accademici ed esperti partecipino per contribuire alla formazione di tecnici specializzati sul litio", ha dichiarato Morales. L'infrastruttura, segnala il quotidiano "La Razon", dispone di 18 aule, laboratori, sala conferenze, anfiteatro coperto, aree verdi e un'area didattica per bambini. (Res)