Business news: Messico, presidente Lopez Obrador, avviati colloqui con Fmi per rinnovo linea credito flessibile

- Il ministero delle Finanze messicano ha avviato colloqui con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per rinnovare la linea di credito flessibile aperta con l’organismo finanziario. Lo ha dichiarato il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina. La linea di credito, scrive il quotidiano “El Economista”, garantisce al paese un accesso a un credito di 74 miliardi di dollari fino al 30 ottobre. Il capo dello stato ha tuttavia precisato che si tratta di una linea di credito che non è stata usata finora e a cui si ricorrerà solo in casi eccezionali. “Non c’è traccia di crisi economica o di recessione” nel paese, ha detto Lopez Obrador. (Res)