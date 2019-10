Business news: Trasporto aereo, Ceo di Delta conferma Opa su Latam entro due mesi dopo pronuncia antitrust Usa

- Il direttore esecutivo della compagnia aerea statunitense Delta Airlines, Ed Bastian, ha dichiarato che l'Offerta pubblica di acquisto (Opa) sul 20 per cento delle azioni della cilena Latam verrà formalizzata all'incirca entro due mesi. "In Cile la proposta di accordo ha già passato il vaglio dell'antitrust e dobbiamo ottenere l'approvazione anche negli Stati Uniti, l'offerta dovrebbe essere formalizzata entro un paio di mesi", ha affermato Bastian in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Tercera". Riguardo al tipo di associazione commerciale che verrà adottato dalle due compagnie il Ceo di Delta ha sottolineato che "Delta e Latam sono molto complementari" e che l'accordo permetterà a entrambe le aziende di espandersi. "Attualmente American Airlines ha una maggiore presenza in America del sud ma adesso ci sarà un nuovo grande competitore sul mercato e i consumatori ne beneficeranno", ha aggiunto Bastian. (Res)