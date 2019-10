Business news: Argentina, inaugurata maggiore centrale fotovoltaica della regione

- Il presidente argentino Mauricio Macri ha inaugurato attraverso una videoconferenza quella che è stata annunciata come la centrale elettrica fotovoltaica più grande dell'America Latina. Si tratta della centrale Cauchari, nella località di Susques della provincia settentrionale di Jujuy, capace di generare, secondo dati del governo argentino, oltre 300 megawatt grazie ad un milione e duecentomila pannelli dislocati su un'area di 700 ettari. "La capacità di energia solare di cui dispone la provincia di Jujuy è praticamente infinita, un regalo della natura", ha detto Macri. Il governatore della provincia, Gerardo Morales, da parte sua, ha sottolineato che la centrale entrerà in funzionamento entro fine di ottobre e che sarà in grado di fornire energia a 100 mila utenti privati e fatturare fino a 25 milioni di dollari all'anno. (Res)