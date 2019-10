Business news: Brasile, governo presenta piano di sviluppo rurale del Nord-est

- Il governo brasiliano ha presentato il piano AgroNordeste, studiato per favorire lo sviluppo dell'economia agricola in alcune aree rurali della regione del Nord-est. Il programma, illustrato nel corso di una cerimonia ufficiale, sarà attivo a partire da oggi e fino alla fine del prossimo anno. Il governo ha identificato 12 aree nella regione che includono i nove stati nord-orientali più il nord del Minas Gerais. Complessivamente il piano dovrebbe beneficiare un totale di 1,7 milioni di persone. Secondo il ministero dell'Agricoltura, il piano AgroNordeste si rivolge ai piccoli e medi produttori che vendono già parte della propria produzione, ma che trovano ancora difficile espandere le attività e generare più reddito e posti di lavoro nella regione in cui vivono. Gli obiettivi del piano comprendono l'aumento della copertura dell'assistenza tecnica, l'estensione dell'accesso e la diversificazione dei mercati, la promozione e il rafforzamento dell'organizzazione dei produttori, la garanzia della sicurezza idrica e lo sviluppo di prodotti di qualità e valore aggiunto. (Res)