Tunisia: exit poll elezioni legislative, testa a testa tra Ennahda e Qalb Tounes

- E’ testa a testa tra il partito islamico Ennahdae la formazione politica neopopulista Qalb Tounes per la vittoria nelle elezioni parlamentari che si sono svolte oggi in Tunisia. I sondaggi danno in vantaggio il movimento musulmano rispetto al partito del tycoon Nabil Karaoui. Entrambi i partiti hanno rivendicato la vittoria nelle scorse ore e bisognerà attendere lo scrutinio finale annunciato dall’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie). Secondo l'istituto di sondaggi dell’istituto Sigma, Ennahda (“Rinascita” in arabo) è in vantaggio con il 17,5 per cento dei voti, seguito da Qalb Tounes ("Cuore della Tunisia") con il 15,6 per cento delle preferenze. A debita distanza tutte le altre formazioni politiche con il Partito dei destuoriani liberi (formazione vicina al passato regime di Ben Ali) sul gradino più basso del podio il 6,8 per cento. Al quarto posto la coalizione Al Karama (“Dignità”, accusata di essere vicina ai radicali islamici) con il 6,1 per cento, seguita dai social-democratici di Attayar ("Corrente democratica") con il 5,1 per cento. Seguono il Movimento popolare (coalizione dei partiti di sinistra) con il 4,9 per cento, Tahya Tounes (“Viva la Tunisia”, il partito di stampo laico-modernista del premier uscente Youssef Chahed), il movimento della società civile 3ich Tounsi con il 2,6 per cento e Al Badil Ettounsi con il 2,1 per cento. Fanalino di coda Nidaa Tounes, il partito fondato dal defunto presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, uscito vincitore alle ultime consultazioni legislative del 2014. Secondo le proiezioni di Sigma, Ennahdha otterrebbe 40 seggi su 217, contro i 33 di Qalb Tounes. Anche l’istututo Emrhod Consulting garantisce a Ennahdha 40 seggi, dandone però 35 a Qalb Tounes. Seguono Tahya Tounes con 17, gli stessi della coalizione Al Karama; il Movimento popolare con 15 seggi; Attayar e il Partito dei destuoriani liberi con 14 seggi ciascuno; Nidaa Tounes con 4; 3ich Tounsi con 3. Ben 19 seggi sarebbero stati assegnati a liste indipendenti, altri 9 alla voce “altre liste di coalizione” e 12 ad “altri partiti politici”. (Tut)