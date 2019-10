Trasporti Lazio: rallentamenti su linea ferroviaria per aeroporto Fiumicino, a Termini è "caccia" al taxi

- Lunga fila alla stazione Termini in attesa di un taxi. È successo questa sera a causa di un guasto alla linea ferroviaria in direzione aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino. Questo ha aumentato l'afflusso di persone alla ricerca di un modo per arrivare a all'aeroporto. (Rer)