Business news: Argentina-India, concluso foro di affari a Buenos Aires, focus su settori agricolo e dei servizi

- Si è tenuto a Buenos Aires il foro di affari Argentina-India, volto a proseguire l'agenda di lavoro stipulata dai governi dei due paesi in occasione della recente visita di Stato del presidente Mauricio Macri nel paese asiatico. È quanto si legge in una nota ufficiale della presidenza argentina, secondo cui al centro dei lavori ci sono state le opportunità nel settore agricolo e alimentare, delle start up e dei servizi basati sulla conoscenza, oltre a questioni in materia di manifattura, ingegneria, costruzioni, salute, industria farmaceutica ed energia. Alla riunione ha partecipato una nutrita delegazione di imprese coordinata dalla Confindustria indiana, che nel corso della giornata hanno tenuto oltre 400 incontri di lavoro con 250 aziende argentine. (Res)