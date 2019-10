Business news: Venezuela, produzione petrolifera tornerà a livelli del 2018

- Le autorità del Venezuela si adopereranno per garantire un aumento della produzione petrolifera nazionale ad 1,5-1,6 milioni di barili al giorno nel corso dell’anno corrente, riportandola in questo modo ai livelli registrati nel 2018. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio del paese latinoamericano, Manuel Quevedo, sottolineando che al momento la produzione è al di sotto del milione di barili al giorno. “A fronte dell’acquisizione di nuovi strumenti e competenze, stiamo cambiando il nostro rapporto con i clienti e abbiamo in programma di riportare la produzione ai livelli registrati l’anno scorso”, ha detto il ministro durante la seduta plenaria della Settimana dell’energia russa. (Res)